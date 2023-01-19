Определен способствующий подорожанию золота фактор

Золото продолжает дорожать на фоне ослабления доллара. Об этом сообщает «Прайм» со ссылкой на данные торгов нью-йоркской биржи Comex.

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К 20:23 по московскому времени стоимость февральского фьючерса на золото выросла на 14,3 доллара или 0,75%. Цена тройной унции достигла 1 921,14 доллар. Также подорожало серебро. По данным торгов, на 19 января стоимость этого драгметалла выросла на 0,4% до 23,747 доллара за унцию.

На колебание цен на золото влияет снижение курса доллара, индекс которого упал на 0,5%. То есть, чем дешевле американская валюта, тем доступнее драгметалл становится для покупки инвесторам, владеющим другой валютой.