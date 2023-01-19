Определен способствующий подорожанию золота фактор

Золото продолжает дорожать на фоне ослабления доллара. Об этом сообщает «Прайм» со ссылкой на данные торгов нью-йоркской биржи Comex.
К 20:23 по московскому времени стоимость февральского фьючерса на золото выросла на 14,3 доллара или 0,75%. Цена тройной унции достигла 1 921,14 доллар. Также подорожало серебро. По данным торгов, на 19 января стоимость этого драгметалла выросла на 0,4% до 23,747 доллара за унцию.
На колебание цен на золото влияет снижение курса доллара, индекс которого упал на 0,5%. То есть, чем дешевле американская валюта, тем доступнее драгметалл становится для покупки инвесторам, владеющим другой валютой.
Старший аналитик Swissquote Bank Ипек Озкардеская, оценивая потенциал будущего роста стоимости золота, заявила, что он есть. Особенно, по ее словам, в том случае, если упадут акции и продолжит снижение доходность в США.