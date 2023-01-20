Экономисты оценили шансы на появление новых валют-гегемонов

Investing.com — Роль доллара как мировой резервной валюты ослабнет даже при отсутствии геополитических и экономических шоков, однако, свое преобладающее положение он не утратит, пишет РБК со ссылкой на доклад «Будущее мировой монетарной системы» швейцарского банка Credit Suisse (SIX:CSGN). Экономисты рассмотрели три сценария развития ситуации при постепенном ослаблении позиции доллара.

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Исследователи считают, что одновременное ухудшение геополитического климата и стагфляция американской экономики приводят к повышению «вероятности потенциального разворота от доллара». По мнению экономистов Credit Suisse, современная ситуация напоминает события 1970-х годов, когда доверие к доллару пошатнулось из-за его резкого ослабления на фоне роста инфляции и отказа США от золотого стандарта. Так, в 2022 году цены в США разогнались, а экономический рост замедлился. Кроме того, отношения США и Китая стали напряженными с 2016 года, когда Дональд Трамп ввел пошлины на китайский импорт, а в 2022 году конфликт между Россией и Украиной обострил противоречия Москвы с Западом.

Как указывают аналитики, именно доля доллара в глобальных валютных резервах становится индикатором его «гегемонии». Однако даже без геополитических и экономических шоков ее сокращение представляется исследователям вероятным. В качестве первой предпосылки они называют снижающуюся необходимость центральных банков в резервах. Так, по мнению аналитиков, в последние десятилетия для регуляторов резервирование иностранной валюты для покрытия импорта уже не так актуально: деятельность на внешнем секторе экономики в основном финансируют частные банки, которые могут занимать на глобальных ранках. К тому же при плавающих обменных курсах валютные резервы не смогут защитить национальные валюты от обесценивания. Как отмечают исследователи, при надежной монетарной политике курс может сам найти равновесие в оптимальной точке.

Второй предпосылкой Credit Suisse называют проведение центральными банками политики диверсификации долларовых активов. Одной из причин экономисты считают желание сократить санкционные риски. Например, с 2020 года Китай перестал накапливать доллары и другие валюты стран Большой семерки (G7), переложив часть резервов в золото. Credit Suisse ожидает, что центральные банки будут трансформировать активы в акции, сырье и инфраструктурные проекты, при этом границы между ЦБ и суверенным фондом будут стираться.

Третьей предпосылкой становится доступность для центробанков своп-линий — комбинаций сделок противоположной направленности, когда обмен валют может происходить с обязательством совершения обратного обмена в установленную дату и по оговоренному курсу. «Вместо закупки доллара впрок для борьбы с кризисом они могут иметь к нему доступ по запросу», — отмечают аналитики.

Базовый сценарий предполагает многополярность. Диверсификация активов центральными банками, торговля в национальных валютах и развитие региональных рынков капитала будут способствовать ослаблению позиций доллара. Однако эксперты все же считают, что ни одна из существующих сейчас валют не сможет занять его место.

Второй сценарий включает создание единой глобальной валюты. Как отмечается в докладе, передача прав на выпуск денег требует огромного доверия, которое возможно только при заключении политического союза, что эксперты в текущей обстановке считают маловероятным.

Третий сценарий также представляется экспертам несбыточным: он предполагает появление валюты-гегемона из числа уже существующих. Главными конкурентами экономисты называют евро и китайский юань, однако монетарные власти ЕС не заинтересованы в гонке с долларом, а финансовые рынки Китая вряд ли в ближайшее время откроются полностью.

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