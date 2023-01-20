Акции Netflix резко подорожали

Согласно данным торгов на NASDAQ, акции стримингового сервиса Netflix выросли на постмаркете на 7,12%, до $338,27. На это обратил внимание РБК.

Инвесторы приступили к скупке бумаг сразу после того, как компания опубликовала отсчет за четвертый квартал 2022 года. Отмечается, что число платных подписчиков на платформе выросло до 230,75 млн человек, что демонстрирует рост к третьему кварталу на 7,66 млн.

Так, динамика превзошла ожидания. Изначально прогнозировалось, что аудитория увеличится на 4,57 млн (речь идет о платных подписчиках).

По данным аналитиков, опрошенных Refinitiv, рост выручки компании оценивается в 1,9% в сравнении с показателем четвертого квартала 2021 года. Она достигла $7,85 млрд. Так, показатель совпал с ожиданиями.

Компания также проинформировала о падении чистой прибыли в 11 раз в сравнении с таким же периодом предыдущего года в связи с убытками по облигациям, номированных в европейской валюте. Она составила $55 млн.

Также изменилась в меньшую сторону операционная прибыль: она составила $550 млн против $632 годом ранее.