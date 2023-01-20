Эксперт оценил новое нефтяное партнерство России

Ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков в разговоре с Рамблером прокомментировал достижение договоренностей между Москвой и Исламабадом по поставкам российской нефти и нефтепродуктов в Пакистан. По словам специалиста, это выгодное для обеих сторон соглашение.
Вместе с тем эксперт отметил, что в настоящее время существует дефицит лояльных России танкеров, готовых перевозить ее нефть и нефтепродукты, "невзирая ни на какие потолки цен".
"Поэтому было бы целесообразно попытаться запитать Пакистан каким-то другими видами транспорта. Можно, например, поставлять топливо в Иран, а дальше направлять его по железной дороге в Пакистан. Или же может быть обмен операциями с Ираном. Потому что ранее много раз говорилось о том, что мы договариваемся с Ираном о кооперации, что будут так называемые своповые поставки, то есть обменные операции. И в этом плане здесь может быть определенное сотрудничество, когда мы поставляем Ирану наши нефтепродукты сухопутным путем или же через Каспий, а он будет отдавать аналогичные объемы Пакистану. То есть в поставках российской нефти и нефтепродуктов в Пакистан может участвовать и Иран", — подчеркнул аналитик.
Говоря о стоимости российской нефти, Юшков отметил, что размер скидки на нее непостоянен.
"Есть общая скидка для покупателей российской нефти, которая сейчас сформировалась. Но она непостоянна. Мы видели, что в 2022 году она доходила до 35 долларов на каждый баррель. И к декабрю прошлого года она уменьшилась до 18 долларов, а сейчас вновь выросла до примерно 35 долларов, однако стоит ожидать ее постепенного снижения.
Думаю, что подобная скидка предоставляется в одинаковой пропорции и Турции, и Индии, и будет предоставляться Пакистану. За счет этого мы как раз и собираемся вытеснять оттуда традиционных поставщиков. Мы готовы предоставлять такую скидки, а ближневосточные производители - нет. Соответственно, они перейдут на европейский рынок. И это будет выгодно всем: мы получим рынок сбыта, а наши ближневосточные партнеры по ОПЕК+ не пострадают, поскольку европейцы будут платить им с учетом возрастающих транспортных расходов", — поделился ожиданиями специалист.
Ранее министр энергетики Николай Шульгинов рассказал о достижении концептуальных договоренностей между Россией и Пакистаном по поставкам нефти и нефтепродуктов. Он подчеркивал, что процесс согласования должен быть завершен не позднее конца марта текущего года.