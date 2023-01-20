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3 часа назад

Эксперт оценил новое нефтяное партнерство России

Семён Капранов
Игорь Юшковэксперт

Ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков в разговоре с Рамблером прокомментировал достижение договоренностей между Москвой и Исламабадом по поставкам российской нефти и нефтепродуктов в Пакистан. По словам специалиста, это выгодное для обеих сторон соглашение.

Самый простой способ поставлять нефть и нефтепродукты в Пакистан - это морской транспорт. Это могут быть поставки либо из балтийских портов, либо из Новороссийска. Думаю, что Пакистан в первую очередь будет интересовать российский дизель. Если мы говорим о конечных нефтепродуктах, то и Россия заинтересована в том, чтобы продавать Пакистану дизель. Мы традиционно экспортируем довольно мало бензина и авиакеросина, основные объемы нашего экспорта - это дизель, мазут и газойль.

К тому же при поставках в Пакистан не такое большое транспортное плечо, как, например, до стран Азии, в частности до Китая. Поэтому Россия заинтересована в том, чтобы по сути поменяться рынками сбыта. Чтобы ближневосточные производители, которые поставляют нефть или нефтепродукты в Пакистан, вышли на европейский, а мы заняли пакистанский. Потому что с 5 декабря нельзя импортировать российскую нефть морским транспортом в Европу, ну и с 5 февраля нельзя будет импортировать нефтепродукты. Нам нужно уходить на другие рынки, поэтому и возникают такие договоренности с Пакистаном.
Игорь Юшков
Игорь ЮшковВедущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности, эксперт Финансового университета при Правительстве РФ
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Вместе с тем эксперт отметил, что в настоящее время существует дефицит лояльных России танкеров, готовых перевозить ее нефть и нефтепродукты, "невзирая ни на какие потолки цен".

"Поэтому было бы целесообразно попытаться запитать Пакистан каким-то другими видами транспорта. Можно, например, поставлять топливо в Иран, а дальше направлять его по железной дороге в Пакистан. Или же может быть обмен операциями с Ираном. Потому что ранее много раз говорилось о том, что мы договариваемся с Ираном о кооперации, что будут так называемые своповые поставки, то есть обменные операции. И в этом плане здесь может быть определенное сотрудничество, когда мы поставляем Ирану наши нефтепродукты сухопутным путем или же через Каспий, а он будет отдавать аналогичные объемы Пакистану. То есть в поставках российской нефти и нефтепродуктов в Пакистан может участвовать и Иран", — подчеркнул аналитик.

Говоря о стоимости российской нефти, Юшков отметил, что размер скидки на нее непостоянен.

"Есть общая скидка для покупателей российской нефти, которая сейчас сформировалась. Но она непостоянна. Мы видели, что в 2022 году она доходила до 35 долларов на каждый баррель. И к декабрю прошлого года она уменьшилась до 18 долларов, а сейчас вновь выросла до примерно 35 долларов, однако стоит ожидать ее постепенного снижения.

Думаю, что подобная скидка предоставляется в одинаковой пропорции и Турции, и Индии, и будет предоставляться Пакистану. За счет этого мы как раз и собираемся вытеснять оттуда традиционных поставщиков. Мы готовы предоставлять такую скидки, а ближневосточные производители - нет. Соответственно, они перейдут на европейский рынок. И это будет выгодно всем: мы получим рынок сбыта, а наши ближневосточные партнеры по ОПЕК+ не пострадают, поскольку европейцы будут платить им с учетом возрастающих транспортных расходов", — поделился ожиданиями специалист.

Ранее министр энергетики Николай Шульгинов рассказал о достижении концептуальных договоренностей между Россией и Пакистаном по поставкам нефти и нефтепродуктов. Он подчеркивал, что процесс согласования должен быть завершен не позднее конца марта текущего года.

Рынки,Игорь Юшков,Николай Шульгинов,Фонд национальной энергобезопасности,Финансовый университет,
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