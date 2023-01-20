Эксперт оценил новое нефтяное партнерство России

Самый простой способ поставлять нефть и нефтепродукты в Пакистан - это морской транспорт. Это могут быть поставки либо из балтийских портов, либо из Новороссийска. Думаю, что Пакистан в первую очередь будет интересовать российский дизель. Если мы говорим о конечных нефтепродуктах, то и Россия заинтересована в том, чтобы продавать Пакистану дизель. Мы традиционно экспортируем довольно мало бензина и авиакеросина, основные объемы нашего экспорта - это дизель, мазут и газойль.



К тому же при поставках в Пакистан не такое большое транспортное плечо, как, например, до стран Азии, в частности до Китая. Поэтому Россия заинтересована в том, чтобы по сути поменяться рынками сбыта. Чтобы ближневосточные производители, которые поставляют нефть или нефтепродукты в Пакистан, вышли на европейский, а мы заняли пакистанский. Потому что с 5 декабря нельзя импортировать российскую нефть морским транспортом в Европу, ну и с 5 февраля нельзя будет импортировать нефтепродукты. Нам нужно уходить на другие рынки, поэтому и возникают такие договоренности с Пакистаном.

Игорь Юшков Ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности, эксперт Финансового университета при Правительстве РФ