Ценам на один металл пообещали рекордный рост

По мнению экспертов, не исключено, что в текущем году стоимость серебра может подскочить до многолетнего максимума и достигнуть рекордных 30 долларов на унцию. Последний раз драгметалл стоил столько в феврале 2013-го. Серебро — один из металлов, который демонстрирует высокий рост во время инфляции. С другой стороны, если случится рецессия, а спрос на него в промышленности обвалится, цены обрушатся по крайней мере на 20 процентов. Спотовые цены на серебро достигали рекордно высокого уровня в 49,45 доллара в 1980 году на фоне уровня инфляции в 13,5 процента.