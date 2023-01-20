Цены на газ в Европе выросли

В ходе торгов в пятницу, 20 января, биржевые цены на газ выросли на 10 процентов. Сейчас они составляют 750 долларов за тысячу кубометров. Об этом свидетельствуют данные Лондонской биржи ICE.

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При этом, в начале торгов февральские фьючерсы по индексу TTF (крупнейшего в Европе хаба, расположенного в Нидерландах) находились у отметки 672,7 доллара. Биржевые цены на газ в Европе 17 января впервые за 16 месяцев – с 31 августа 2021 года – опускались ниже 600 долларов за тысячу кубометров. Стоимость снижалась на фоне теплой погоды. Сдерживающим фактором также стала достаточная наполненность подземных хранилищ.

Ранее в январе глава европейской дипломатии Жозеп Боррель объявил, что страны ЕС приготовились полностью избавиться от российских энергоресурсов. По его мнению, это смогут сделать все страны блока, за исключением разве что Венгрии, уже в текущем году.