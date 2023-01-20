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31 минуту назад

Цены на газ в Европе выросли

Lenta.ruиещё 1

В ходе торгов в пятницу, 20 января, биржевые цены на газ выросли на 10 процентов. Сейчас они составляют 750 долларов за тысячу кубометров. Об этом свидетельствуют данные Лондонской биржи ICE.

Цены на газ в Европе выросли
Фото: Lenta.ruLenta.ru

При этом, в начале торгов февральские фьючерсы по индексу TTF (крупнейшего в Европе хаба, расположенного в Нидерландах) находились у отметки 672,7 доллара. Биржевые цены на газ в Европе 17 января впервые за 16 месяцев – с 31 августа 2021 года – опускались ниже 600 долларов за тысячу кубометров. Стоимость снижалась на фоне теплой погоды. Сдерживающим фактором также стала достаточная наполненность подземных хранилищ.

Ранее в январе глава европейской дипломатии Жозеп Боррель объявил, что страны ЕС приготовились полностью избавиться от российских энергоресурсов. По его мнению, это смогут сделать все страны блока, за исключением разве что Венгрии, уже в текущем году.

При этом, в пятницу, 20 января, объем суточной прокачки газа через Украину снизился до 24,4 миллиона кубометров. С начала января, как рассказал официальный представитель «Газпрома» Сергей Куприянов, падение составило уже 40 процентов.

Рынки,Жозеп Боррель,Сергей Куприянов,Газпром,ЕС,
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