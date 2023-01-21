Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Курсы валют
Конвертер валют
Курс доллара
Курс евро
+2° в 
USD 68.67EUR 74.34
Войти в почту
1 час назад

Двойной потолок цен на российские нефтепродукты объяснили

Lenta.ru

Цель двух потолков цен на нефтепродукты из России — ограничить прибыль российских компаний, убежден международный эксперт рынка ресурсов и энергетики Владимир Демидов. В разговоре с «Лентой.ру» он объяснил особенности двойного потолка цен.

Двойной потолок цен на российские нефтепродукты объяснили
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

21 января власти США с союзниками договорились ввести два потолка цен на нефтепродукты из России в зависимости от их категории. Предполагается введение одного потолка для нефтепродуктов, которые обычно торгуются с надбавкой по отношению к сырой нефти, таким как дизельное топливо или бензин. Другой потолок цен будет введен для продуктов, которые торгуются со скидкой по отношению к сырой нефти, таким как мазут.

«Двойной потолок будет работать на два вида нефтепродуктов: первый — на ту часть нефтепродуктов, которые попадают под санкции, второй — на ту часть, которая не попадает. Таким образом хотят ограничить любые нефтепродукты, которые идут из России», — объяснил Демидов.

В итоге это приведет к тому, что покупатели российских нефтепродуктов по краткосрочным контрактам захотят снизить цены, убежден аналитик.

«Это будет вне зависимости от того, какой будет потолок, потому что с Соединенными Штатами проблем иметь никто не хочет», — добавил он.

10 января стало известно о планах стран «Большой семерки» установить два потолка цен на российские нефтепродукты — мера должна вступить в силу с 5 февраля.

В Кремле пригрозили ответом на введение ЕС потолка цен на нефть

Ранее страны G7, Евросоюз, Австралия, Норвегия и Швейцария установили потолок цен на морские поставки российской нефти на уровне 60 долларов за баррель. Ограничения действуют с 5 декабря 2022 года.

Рынки,Владимир Демидов,ЕС,
6
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители