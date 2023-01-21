Двойной потолок цен на российские нефтепродукты объяснили

Цель двух потолков цен на нефтепродукты из России — ограничить прибыль российских компаний, убежден международный эксперт рынка ресурсов и энергетики Владимир Демидов. В разговоре с «Лентой.ру» он объяснил особенности двойного потолка цен.

21 января власти США с союзниками договорились ввести два потолка цен на нефтепродукты из России в зависимости от их категории. Предполагается введение одного потолка для нефтепродуктов, которые обычно торгуются с надбавкой по отношению к сырой нефти, таким как дизельное топливо или бензин. Другой потолок цен будет введен для продуктов, которые торгуются со скидкой по отношению к сырой нефти, таким как мазут.

«Двойной потолок будет работать на два вида нефтепродуктов: первый — на ту часть нефтепродуктов, которые попадают под санкции, второй — на ту часть, которая не попадает. Таким образом хотят ограничить любые нефтепродукты, которые идут из России», — объяснил Демидов.

В итоге это приведет к тому, что покупатели российских нефтепродуктов по краткосрочным контрактам захотят снизить цены, убежден аналитик.

«Это будет вне зависимости от того, какой будет потолок, потому что с Соединенными Штатами проблем иметь никто не хочет», — добавил он.

10 января стало известно о планах стран «Большой семерки» установить два потолка цен на российские нефтепродукты — мера должна вступить в силу с 5 февраля.