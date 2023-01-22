Турция впервые оплатила российское зерно рублями

Москва и Анкара провели первую сделку по оплате зерна в рублях. На очереди – Египет. Об этом заявила вице-премьер РФ Виктория Абрамченко, передает РИА Новости.

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«В качестве последнего примера могу привести как раз сделку с Турцией по поставкам продовольствия, когда расчеты были в рублях. Первая ласточка была успешной», — сказала Абрамченко.

По ее словам, сейчас российское правительство начинает «прорабатывать переход» на рубли с крупнейшим зерновым импортером - Египтом.

Вице-премьер отметила, что наиболее востребованы для расчетов в рублях зерно и масложировая продукция. При этом объем торговли российским продовольствием «будет только расти», благодаря зерновой сделке, заключенной под эгидой ООН.