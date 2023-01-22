Боррель заявил об избавлении от энергетической зависимости от РФ

"Мы прошли чрезвычайно напряженную фазу роста цен, но они вернулись к довоенным значениям, - отметил глава дипломатии ЕС. - Цена за мегаватт-час газа вернулась к довоенному [показателю], который уже был очень высоким. <...> Но резкий пик в августе во многом был вызван спекулятивной напряженностью на рынках".