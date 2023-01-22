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1 час назад

Боррель считает, что ЕС избавился от энергетической зависимости от России

ТАССиещё 2

Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель утверждает, что сообществу полностью удалось преодолеть энергетическую зависимость от России.

Боррель заявил об избавлении от энергетической зависимости от РФ
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

"Мы за несколько месяцев устранили энергетическую зависимость от РФ, которую создавали годами", - сказал он в опубликованном в воскресенье интервью газете Diário.

"Мы прошли чрезвычайно напряженную фазу роста цен, но они вернулись к довоенным значениям, - отметил глава дипломатии ЕС. - Цена за мегаватт-час газа вернулась к довоенному [показателю], который уже был очень высоким. <...> Но резкий пик в августе во многом был вызван спекулятивной напряженностью на рынках".

По его мнению, напряженность на энергетическом рынке уже нельзя связывать с событиями на Украине.

"Это структурная проблема энергетики и, в частности, соотношения цен на газ и электроэнергию", - уточнил Боррель.

Европа дополнительно снизила закупку российского газа

Он выразил надежду на то, что в скором времени в Еврокомиссию поступит предложение, нацеленное на исправление ситуации.

Рынки,Жозеп Боррель,Еврокомиссия,ЕС,
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