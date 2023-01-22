В Белоруссии заявили о росте экспорта в Россию почти в полтора раза

Заместитель премьер-министра Белоруссии Пётр Пархомчик заявил в в интервью телеканалу ОНТ о росте белорусского экспорта в Россию почти в полтора раза.
«Экспорт в Российскую Федерацию вырос в 1,4 раза. Это очень хороший результат в целом для промышленности Республики Беларусь», — цитирует его РИА Новости.
По его словам, впервые в истории Белоруссия получила положительное сальдо в торговле с Россией.
Вице-премьер обратил внимание, что при уходе с российского рынка зарубежных компаний открылись новые возможности для промышленных предприятий Белоруссии.
В декабре премьер-министр Белоруссии Роман Головченко заявил, что белорусский экспорт в Россию в 2022 году может составить рекордные $22—23 млрд.