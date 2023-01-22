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1 час назад

В Белоруссии заявили о росте экспорта в Россию почти в полтора раза

RT на русском

Заместитель премьер-министра Белоруссии Пётр Пархомчик заявил в в интервью телеканалу ОНТ о росте белорусского экспорта в Россию почти в полтора раза.

В Белоруссии заявили о росте экспорта в Россию почти в полтора раза
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Экспорт в Российскую Федерацию вырос в 1,4 раза. Это очень хороший результат в целом для промышленности Республики Беларусь», — цитирует его РИА Новости.

По его словам, впервые в истории Белоруссия получила положительное сальдо в торговле с Россией.

Вице-премьер обратил внимание, что при уходе с российского рынка зарубежных компаний открылись новые возможности для промышленных предприятий Белоруссии.

В декабре премьер-министр Белоруссии Роман Головченко заявил, что белорусский экспорт в Россию в 2022 году может составить рекордные $22—23 млрд.

Рынки,Роман Головченко,
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