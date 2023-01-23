Индекс Мосбиржи вырос на открытии торгов

На открытии торгов в понедельник индекс Мосбиржи продемонстрировал рост на 0,06%, индекс РТС — на 0,32%, следует из данных Московской биржи.

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На старте торгов индекс Мосбиржи был на уровне 2 167,92 пункта (+0,06%), а долларовый индекс РТС повышался на 0,32%, до 995,01 пункта. По состоянию на 10:02 мск, индекс Мосбиржи вырос на 0,1%, до 2 168,95 пункта, индекс РТС составил 996,99 пункта (+0,52%).

Как заявили аналитики «БКС Мир инвестиций», без существенных драйверов и притока ликвидности российский рынок акций не сможет расти. Они предположили, что в обозримом будущем основные локальные индексы буду торговаться в широком боковике.

Специалисты указали на сохранение рисков на глобальных площадках. В этой связи, как уточнили они, американский рынок может продолжить падать, поскольку скоро будет проходить февральское заседание ФРС. На нем регулятор, вероятно, повысит ставку, считают эксперты.