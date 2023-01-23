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1 час назад

Индекс Мосбиржи подрос на открытии торгов

Лера Букина

На открытии торгов в понедельник индекс Мосбиржи продемонстрировал рост на 0,06%, индекс РТС — на 0,32%, следует из данных Московской биржи.

Индекс Мосбиржи вырос на открытии торгов
Фото: РИА НовостиРИА Новости

На старте торгов индекс Мосбиржи был на уровне 2 167,92 пункта (+0,06%), а долларовый индекс РТС повышался на 0,32%, до 995,01 пункта. По состоянию на 10:02 мск, индекс Мосбиржи вырос на 0,1%, до 2 168,95 пункта, индекс РТС составил 996,99 пункта (+0,52%).

Как заявили аналитики «БКС Мир инвестиций», без существенных драйверов и притока ликвидности российский рынок акций не сможет расти. Они предположили, что в обозримом будущем основные локальные индексы буду торговаться в широком боковике.

Специалисты указали на сохранение рисков на глобальных площадках. В этой связи, как уточнили они, американский рынок может продолжить падать, поскольку скоро будет проходить февральское заседание ФРС. На нем регулятор, вероятно, повысит ставку, считают эксперты.

Ранее генеральный директор аналитического агентства «БизнесДром» Павел Самиев заявил «Известиям», что рецессия в США может оказаться губительной для сырьевых, финансовых, фондовых рынков. По его словам, такой процесс может негативно отразиться на других отраслях.

Рынки,Павел Самиев,Московская биржа,ФРС,
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