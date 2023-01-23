США конфисковали активы основателя криптобиржи FTX

Власти США конфисковали активы основателя обанкротившейся криптовалютной биржи FTX Сэма Бэнкмана-Фрида на общую сумму $600 млн. Об этом в понедельник сообщил телеканал ABC.

По его данным, активы конфисковали в рамках уголовного дела в отношении Бэнкмана-Фрида, которого обвинили в финансовом мошенничестве и обмане инвесторов. В список подлежащих конфискации активов входят наличные деньги, а также акции компании Robinhood.

Согласно информации телеканала CNBC, общая сумма задолженности FTX перед кредиторами составляет около $8 млрд.

В начале ноября 2022 года FTX сообщила, что подала заявление о банкротстве, а ее глава Сэм Бэнкман-Фрид подал в отставку. В декабре Комиссия по ценным бумагам и биржам США, являющаяся надзорным органом, регулирующим рынок ценных бумаг, предъявила Бэнкману-Фриду обвинения в обмане инвесторов. Ведомство утверждало, что криптобиржа получила $1,8 млрд от инвесторов, а затем эти средства были переведены в частный хедж-фонд, который принадлежит бизнесмену.