Юаню предрекли победу над долларом в курсообразовании рубля

Национальная валюта Китая станет базовой в процессе курсообразования рубля. Так, юань в ближайшем будущем вытеснит «американца», сообщили эксперты, опрошенные РИА Новости.

Не исключено, что это произойдет в течение года, указали они. Подобная динамика будет наблюдаться тогда, когда объем торгов валютой КНР на Московской бирже существенно увеличится и продемонстрирует лучшие результаты.

По мнению финансистов, для этого нужно развивать инструментарии в юанях на российском финансовом рынке и добиваться роста доли юаней и рублей в расчетах при внешнеэкономической деятельности страны.

Сейчас по объему торгов пара доллар-рубль на Московской бирже занимает первое место. Так, валюта США пока является ориентиром при курсообразовании рубля. При этом юань готов занять позицию доллара.

Объем торгов юанем на Мосбирже с двух десятков миллиардов рублей в месяц в 2021 году увеличился в прошлом году до 1-1,5 триллиона. Он почти догнал доллар в данном вопросе.

В январе объем торгов долларами достиг 811 миллиардов рублей, юанями — 733 миллиарда.