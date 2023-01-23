Предсказаны последствия потолка цен на газ в Европе

Европейский биржевой рынок газа может столкнуться с риском потери ликвидности в случае введения в действие механизма потолка цен, принятого ЕС, указано в отчете Европейского управления по надзору за рынком ценных бумаг (ESMA).

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Организация признает, что влияние газового потолка цен невозможно с точностью предсказать, но одним из последствий может стать переход торговли за пределы биржевого рынка.

«Потолок может вызвать резкие изменения в рыночной среде, что может повлиять на упорядоченное функционирование рынков и, в конечном итоге, на финансовую стабильность», — сказано в отчете.

Ограничение цен на газ в Евросоюзе должно вступить в силу с 15 февраля. Для его активации должны быть соблюдены несколько условий. В частности, цены на газ на хабе TTF в Нидерландах должны подняться и оставаться выше 180 евро за мегаватт-час (около 2050 долларов за тысячу кубометров) в течение трех дней, а также они должны быть на 35 евро выше мировых цен на сжиженный природный газ (СПГ).