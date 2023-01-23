Цены на нефть перешли к резкому росту из-за падения курса доллара

Согласно данным торгов, мировая цена на нефть марки Brent превысила 89 долларов за баррель. Это произошло впервые с 1 декабря прошлого года. Об этом сообщает ПРАЙМ.
Цена мартовских фьючерсов на нефть марки Brent выросла до 88,93 доллара за баррель, максимальная цена превышала 89 долларов. Стоимость мартовских фьючерсов на WTI также растет – она поднялась на 0,96%, до 82,46 доллара.
Отмечается, что росту цены на нефть способствует удешевление доллара. Ослабление американской валюты поддерживает спрос на сырьевые товары, к которым относится нефть, что делает её более доступной при покупке в другой валюте.
Ранее министр энергетики РФ Николай Шульгинов заявил, что Россия и Пакистан договорились о поставках нефти.