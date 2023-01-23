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1 час назад

Стоимость нефти Brent превысила 89 долларов за баррель

Елена Прошина

Согласно данным торгов, мировая цена на нефть марки Brent превысила 89 долларов за баррель. Это произошло впервые с 1 декабря прошлого года. Об этом сообщает ПРАЙМ.

Цены на нефть перешли к резкому росту из-за падения курса доллара
Фото: ТАССТАСС

Цена мартовских фьючерсов на нефть марки Brent выросла до 88,93 доллара за баррель, максимальная цена превышала 89 долларов. Стоимость мартовских фьючерсов на WTI также растет – она поднялась на 0,96%, до 82,46 доллара.

Отмечается, что росту цены на нефть способствует удешевление доллара. Ослабление американской валюты поддерживает спрос на сырьевые товары, к которым относится нефть, что делает её более доступной при покупке в другой валюте.

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Ранее министр энергетики РФ Николай Шульгинов заявил, что Россия и Пакистан договорились о поставках нефти.

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