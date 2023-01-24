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35 минут назад

"Ъ": биржевые цены на бензин и дизель в России снизились до многолетних минимумов

Газета.Ruиещё 1

Стоимость бензина и дизельного топлива на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ) снизилась до многолетних минимумов на фоне ожидания введения 5 февраля эмбарго Евросоюза на импорт российских нефтепродуктов. Об этом пишет «Коммерсантъ».

Биржевые цены на бензин и дизель в РФ резко упали
Фото: ТАССТАСС

По состоянию на 23 января цены на бензин марки Аи-92 снизились до 33 тыс. руб. за тонну (-0,58%), на Аи-95 — до 37,8 тыс. руб. Как отмечает издание, это минимум с 2016 года.

Летнее дизельного топливо подешевело до 38,9 тыс. руб. за тонну (-4%), это минимальное значение с 2017 года. Стоимость сжиженных углеводородных газов (СУГ) на бирже упала до исторического минимума в 2,9 тыс. руб. за тонну. (-11%).

По мнению российских властей, как пишет «Ъ», текущее снижение стоимости топлива связано с сезонным уменьшением спроса, однако собеседники изданию объясняют это сокращением поставок в Европу.

Как считают собеседники издания, значительного снижения цен на заправках ожидать не стоит, возможна лишь «небольшая коррекция». По их мнению, нефтекомпании скорее пойдут на снижение производства топлива, чем будут лишаться прибыльности заправочного бизнеса.

По прогнозу Сергея Кондратьева из Института энергетики и финансов, объемы переработки нефтепродуктов в РФ в феврале могут сократиться на 0,2–0,3 млн баррелей в сутки в связи с эмбарго ЕС.

Ранее газета Financial Times писала, что потолок цен на нефтепродукты из РФ будет сдерживать рост европейской экономики.

Рынки,Сергей Кондратьев,Коммерсант,Санкт-Петербургская международная товарно-сырьевая биржа,ЕС,
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