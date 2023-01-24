Курсу рубля предрекли снижение

Курс рубля в ближайшие месяцы будет постепенно ослабевать, считает временно исполняющий обязанности заведующего кафедрой статистики Государственного университета управления (ГУУ), доктор экономических наук Николай Кузнецов. Об этом он заявил в разговоре с «Лентой.ру».

Как менялся курс рубля в 2022 году?

До начала украинских событий доллар колебался на уровне от 74 до 80 рублей, напомнил экономист. После начала специальной военной операции на территории Украины 24 февраля произошел резкий рост почти в два раза, а в июне стоимость американской валюты опустилась ниже 53 рублей.

«Впоследствии цены на энергоносители скорректировались, что сократило приток валюты в страну. Одновременно компаниям-импортерам удалось перестроить свои логистические цепочки, решить проблемные вопросы с иностранными партнерами, а также наладить так называемый "параллельный импорт". Это привело к росту спроса на доллар», — объяснил Николай Кузнецов.

Что будет с курсом дальше?

По мнению экономиста, объем импорта будет и дальше восстанавливаться, а это значит, что спрос на валюту будет продолжать расти. С другой стороны, санкции и ограничения на поставки энергоносителей существенно снижают объемы экспорта, поэтому приток валюты в страну продолжит снижаться. Эти факторы говорят в пользу ослабления рубля, считает специалист.

«Потенциальный дефицит бюджета 2023 года, вызванный падением доходов экспортеров, также говорит о возможном ослаблении российской валюты. Здесь следует учесть, что Министерство финансов вновь вернулось к валютному правилу, то есть фактически к интервенциям на валютном рынке, что могло бы послужить драйвером укрепления рубля. Однако на текущий момент объемы продаваемой валюты носят незначительный характер и не оказывают решающего влияния», — сказал он.