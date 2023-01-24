Курсу рубля предрекли снижение

Курс рубля в ближайшие месяцы будет постепенно ослабевать, считает временно исполняющий обязанности заведующего кафедрой статистики Государственного университета управления (ГУУ), доктор экономических наук Николай Кузнецов. Об этом он заявил в разговоре с «Лентой.ру».
До начала украинских событий доллар колебался на уровне от 74 до 80 рублей, напомнил экономист. После начала специальной военной операции на территории Украины 24 февраля произошел резкий рост почти в два раза, а в июне стоимость американской валюты опустилась ниже 53 рублей.
«Впоследствии цены на энергоносители скорректировались, что сократило приток валюты в страну. Одновременно компаниям-импортерам удалось перестроить свои логистические цепочки, решить проблемные вопросы с иностранными партнерами, а также наладить так называемый "параллельный импорт". Это привело к росту спроса на доллар», — объяснил Николай Кузнецов.
По мнению экономиста, объем импорта будет и дальше восстанавливаться, а это значит, что спрос на валюту будет продолжать расти. С другой стороны, санкции и ограничения на поставки энергоносителей существенно снижают объемы экспорта, поэтому приток валюты в страну продолжит снижаться. Эти факторы говорят в пользу ослабления рубля, считает специалист.
«Потенциальный дефицит бюджета 2023 года, вызванный падением доходов экспортеров, также говорит о возможном ослаблении российской валюты. Здесь следует учесть, что Министерство финансов вновь вернулось к валютному правилу, то есть фактически к интервенциям на валютном рынке, что могло бы послужить драйвером укрепления рубля. Однако на текущий момент объемы продаваемой валюты носят незначительный характер и не оказывают решающего влияния», — сказал он.
Такое развитие событий возможно только при сохранении текущих условий, считает Николай Кузнецов. При резком изменении геополитической ситуации возможны и более резкие колебания российской валюты, заключил он.