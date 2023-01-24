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1 час назад

Цены на газ в Европе резко упали

Lenta.ru

В начале торгов во вторник, 24 января, стоимость природного газа в Европе резко упала на десять процентов. Февральские фьючерсы по индексу крупнейшего в Европе хаба TTF доходили до 660 долларов за тысячу кубометров, свидетельствуют данные лондонской биржи ICE.

По состоянию на 10:55 по московскому времени цены скорректировались до 683 долларов за тысячу кубометров. На динамику повлияло изменение прогноза погоды на следующую неделю в сторону более высоких температур.

Также накануне стало известно о завершении ремонта одного из крупнейших в США заводов по производству сжиженного природного газа (СПГ) Freeport LNG.

Накануне стоимость газа превышала 750 долларов за тысячу кубометров из-за опасений более холодной погоды, а также ограничений поставок из Норвегии, что связано с технологическими работами. Однако высокий уровень заполненности хранилищ (78 процентов) не дает цене дойти до уровней прошлого года.

ЕС полностью заместил выбывший российский газ

На фоне снижения опасений по поводу газа европейские чиновники и аналитики изменяют прогнозы относительно динамики ВВП еврозоны. Последние прогнозы говорят о том, что Европа сумеет избежать рецессии в 2023 году.

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