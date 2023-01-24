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2 часа назад

Цены на газ в Европе упали до 660 долларов

Елена Прошина

Согласно данным лондонской биржи ICE, биржевые цены на газ в Европе потеряли более 11% и опустились до 660 долларов за тысячу кубометров. Об этом сообщает РИА «Новости».

Цены на газ в Европе упали до 660 долларов
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Открыли торги февральские фьючерсы по индексу TTF у отметки 672 доллара. Зафиксированный ценовой максимум составил 690,7 доллара, а минимум 650,2 доллара. Последние фьючерсы торговались по цене в 659,9 доллара, что означает падение цены на 11,3%.

Ранее председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что усилия по снижению энергетической зависимости Европейского союза от Москвы увенчались успехом.

«Мы смогли компенсировать это без отключений электроэнергии», – заявила она.

Рынки,Еврокомиссия,ЕС,
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