Цены на газ в Европе упали до 660 долларов

Согласно данным лондонской биржи ICE, биржевые цены на газ в Европе потеряли более 11% и опустились до 660 долларов за тысячу кубометров. Об этом сообщает РИА «Новости».

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Открыли торги февральские фьючерсы по индексу TTF у отметки 672 доллара. Зафиксированный ценовой максимум составил 690,7 доллара, а минимум 650,2 доллара. Последние фьючерсы торговались по цене в 659,9 доллара, что означает падение цены на 11,3%.

Ранее председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что усилия по снижению энергетической зависимости Европейского союза от Москвы увенчались успехом.