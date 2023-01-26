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1 час назад

Стал известен размер возможного потолка цен на дизель из РФ

Илья Родин

Евросоюз планирует ограничить цену на экспортируемое из России рафинированное дизельное топливо до $100 за баррель. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на источники.

Отмечается, что с 5 февраля 2023 года будет запрещен ввоз в страны Евросоюза нефтепродуктов из России. На фоне этого ЕС намеревается ввести потолок цен на дизельное топливо и мазут.

Источник пояснил, что цена в $100 за баррель будет применяться к таким продуктам, как дизельное топливо, так как оно продается с премией к сырой нефти.

По его данным, по отношению к мазуту будет установлен более низкий потолок, в размере порядка $45 за баррель.

Переговоры по искусственному регулированию рынка нефтепродуктов осложняются тем, что странам ЕС необходимо добиться баланса в этом вопросе, заметил собеседник агентства.

Евросоюз официально утвердил потолок цен на газ

Источник уточнил, что, с одной стороны, европейские государства желают ограничить доходы Москвы. С другой, желают предотвратить скачки цен и дефицит ключевых продуктов на мировом рынке.

Рынки,ЕС,
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