Стал известен размер возможного потолка цен на дизель из РФ

Евросоюз планирует ограничить цену на экспортируемое из России рафинированное дизельное топливо до $100 за баррель. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на источники.

Отмечается, что с 5 февраля 2023 года будет запрещен ввоз в страны Евросоюза нефтепродуктов из России. На фоне этого ЕС намеревается ввести потолок цен на дизельное топливо и мазут.

Источник пояснил, что цена в $100 за баррель будет применяться к таким продуктам, как дизельное топливо, так как оно продается с премией к сырой нефти.

По его данным, по отношению к мазуту будет установлен более низкий потолок, в размере порядка $45 за баррель.

Переговоры по искусственному регулированию рынка нефтепродуктов осложняются тем, что странам ЕС необходимо добиться баланса в этом вопросе, заметил собеседник агентства.