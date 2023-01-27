Раскрыты выгодные в 2023 году валюты

В текущем году спрос на валюту будет обеспечен увеличением импорта иностранных товаров в страну. Выгодные в 2023 году валюты назвал главный аналитик финансового супермаркета Банки.ру Богдан Зварич в беседе с агентством «Прайм».

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По словам Зварича, в 2023 году расти к рублю будут китайский юань, гонконгский доллар и дирхам ОАЭ. Валюты стран, в которых наблюдаются проблемы в экономике и тех, что удерживают мягкую денежную политику при высокой инфляции, станут исключением — в частности, турецкая лира.

При этом покупка и продажа валюты в рамках бюджетного правила определяющую роль в курсообразовании рубля играть не будет, указал он.

«Особо стоит отметить и рост количества инструментов вложения в юанях, что позволяет не только купить валюту, но и получать процентный доход. Такими инструментами выступают вклады и облигации российских компаний, номинированные в юанях», — отметил аналитик.

Юань — наиболее приемлемый вариант для диверсификации, заявил Зварич, подчеркнув, что страна является одной из лидирующих мировых экономик. Помимо этого, товарооборот России и Китая в ближайшее время будет только расти, что увеличит интерес к валюте этой страны со стороны бизнеса.