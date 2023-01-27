Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Курсы валют
Конвертер валют
Курс доллара
Курс евро
+4° в 
USD 69.34EUR 75.41
Войти в почту
1 час назад

В Норвегии обнаружили значительные запасы металлов и минералов на шельфе

Елена Прошина

Исследовательская группа из Норвегии обнаружила на континентальном шлейфе страны значительные запасы металлов и минералов. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на руководство государства.

Норвегия обнаружила крупные запасы металлов и минералов на шельфе
Фото: unsplash.comunsplash.com

По данным агентства, речь идет о 38 миллионах тонн меди, 45 миллионов тонн цинка, 24 миллионов тонн магния, 3,1 миллионах тонн кобальта и 1,7 миллиона тонн редкоземельного металла церия, который используют в сплавах. Все эти запасы исследователи обнаружили в отдаленных районах Норвежского и Гренландского морей. Также там нашли месторождения таких редкоземельных металлов, как неодим, иттрий и диспрозий, которые необходимы в производстве ветряных турбин и двигателей электромобилей.

При этом пока их добычу приостановили. Власти страны призвали перед этим изучить последствия для морской флоры и фауны, а затем определить количество ископаемых, которое можно будет добыть с минимальным воздействием на окружающую среду.

Рынки,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители