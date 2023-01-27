Норвегия обнаружила крупные запасы металлов и минералов на шельфе

Исследовательская группа из Норвегии обнаружила на континентальном шлейфе страны значительные запасы металлов и минералов. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на руководство государства.

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По данным агентства, речь идет о 38 миллионах тонн меди, 45 миллионов тонн цинка, 24 миллионов тонн магния, 3,1 миллионах тонн кобальта и 1,7 миллиона тонн редкоземельного металла церия, который используют в сплавах. Все эти запасы исследователи обнаружили в отдаленных районах Норвежского и Гренландского морей. Также там нашли месторождения таких редкоземельных металлов, как неодим, иттрий и диспрозий, которые необходимы в производстве ветряных турбин и двигателей электромобилей.