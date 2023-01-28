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3 часа назад

Стратег JPMorgan Коланович предсказал падение рынка США минимум на 10% к лету 2023 года

Газета.Ru

Рынки в США к лету 2023 года могут обвалиться еще на 10%, так как основные показатели становятся только хуже. Об этом в интервью телеканалу CNBC заявил стратег JPMorgan Chase & Co. Марко Коланович.

JPMorgan предсказал обвал рынка США минимум на 10%
Фото: Газета.RuГазета.Ru

«Фундаментальные показатели ухудшаются. И при этом рынок акций движется вверх. Так что в какой-то момент это должно привести к конфликту», — отметил Коланович.

По его словам, инвесторы понадеялись на рост в экономике на фоне восстановления деловой активности в Китае и ослабления доллара. Однако это всего лишь ложное впечатление того, что самое плохое осталось позади. На самом деле, в базовом варианте развития события, в этом году может произойти жесткая посадка экономики.

Он добавил, что одна из причин отрицательных прогнозов заключается в тенденции последних данных в экономике. То есть потребители взяли много кредитов, а ставки в США выросли. Постепенно активность инвесторов снизилась, а корпорации и потребители стали менее устойчивы. Все это может привести к рецессии.

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24 января Business Insider сообщил, что инвесторы-активисты начали атаковать крупнейшие американские компании — Alphabet, Disney и Salesforce – после обвала на фондовом рынке США в прошлом году. Тогда акции этих компаний подешевели на 35%, 49% и 50% соответственно.

Рынки,Марко Коланович,Walt Disney,
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