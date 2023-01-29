Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Курсы валют
Конвертер валют
Курс доллара
Курс евро
+8° в 
USD 69.34EUR 75.41
Войти в почту
4 часа назад

Европе предрекли напряженную ситуацию с газом в 2023 году

Lenta.ruиещё 2

Глава энергетической компании TotalEnergies Патрик Пуянне заявил, что газовый рынок Европы в текущем году ожидает напряженная ситуация. Об этом сообщает Bloomberg.

Европе предрекли напряженную ситуацию с газом в 2023 году
Фото: Lenta.ruLenta.ru

По его словам, в 2024 году страны Европу будут вынуждены пополнять свои запасы без российских поставок. Он добавил, что в 2023-м европейские государства получат из России меньше газа, чем в прошлом году, и им придется массово импортировать сжиженный природный газ (СПГ).

Пуянне подчеркнул, что Европе следует диверсифицировать поставщиков энергии за счет долгосрочных контрактов.

Также Пуянне заявил, что не видит риска дефицита дизельного топлива в регионе. По его словам, TotalEnergies планирует сделать приоритетными поставки в Европу со своих НПЗ, в том числе в Саудовской Аравии. Однако он уточнил, что это повлечет дополнительные транспортные расходы.

Ранее сообщалось, что в преддверии вступления в силу новых механизмов регуляции стоимости газа в Евросоюзе биржа Intercontinental Exchange объявила о планах создать параллельный рынок в Лондоне, который позволит трейдерам избежать возможных сложностей из-за внедрения потолка цен.

Рынки,ЕС,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители