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4 часа назад

Стратег JPMorgan Коланович предсказал значительное падение рынка США  к лету 2023 года

Илья Родин

Рынок США может потерять порядка 10% к лету 2023 года, заявил в интервью телеканалу CNBC главный стратег JPMorgan по глобальным рынкам Марко Коланович.

Спрогнозированы сроки обвала рынка США
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

«Фундаментальные показатели ухудшаются. И при этом рынок акций движется вверх. Так что в какой-то момент это должно привести к конфликту», - пояснил Коланович.

Эксперт предположил, что инвесторы рассчитывали на рост в экономике на фоне восстановления деловой активности в КНР и ослабления доллара.

Коланович не исключил, что возможна жесткая посадка экономики. По его мнению, не следует рассчитывать на то, что «самое плохое уже позади».

Потребители взяли большое количество кредитов, а ставки выросли, пояснил он. На этом фоне снизилась активность инвесторов, корпорации и потребители утратили устойчивость. В итоге, в Штатах возможна рецессия, резюмировал эксперт.

Рынки,Марко Коланович,
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