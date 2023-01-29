Спрогнозированы сроки обвала рынка США

Рынок США может потерять порядка 10% к лету 2023 года, заявил в интервью телеканалу CNBC главный стратег JPMorgan по глобальным рынкам Марко Коланович.

«Фундаментальные показатели ухудшаются. И при этом рынок акций движется вверх. Так что в какой-то момент это должно привести к конфликту», - пояснил Коланович.

Эксперт предположил, что инвесторы рассчитывали на рост в экономике на фоне восстановления деловой активности в КНР и ослабления доллара.

Коланович не исключил, что возможна жесткая посадка экономики. По его мнению, не следует рассчитывать на то, что «самое плохое уже позади».