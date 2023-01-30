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4 часа назад

Эксперт спрогнозировал изменения курса рубля в ближайшее время

Елена Прошина

Рубль может обновить минимум 2023 года в рамках текущей волны ослабления. Такой прогноз дал инвестиционный стратег УК «Арикапитал» Сергей Суверов, передает «Прайм».

Спрогнозированы изменения курса рубля в ближайшее время
Фото: ТАССТАСС

Он напомнил, что новая волна ослабления рубля началась во второй половине прошлой недели и продолжилась на этой. Ее спровоцировали риски введения Западом с 5 февраля потолка цен на российские нефтепродукты и вывод гражданами РФ недружественной валюты на счета в иностранных банках вместо конвертации накоплений в рубли. По мнению Суверова, эта волна может привести к обновлению рублем «минимумов 2023 года».

При таком развитии ситуации доллар превысит отметку в 72,46 рубля, евро — 77 рублей, а юань — 10,56 рублей.

Спрогнозированы сроки обвала рынка США

Стоит отметить, что курс доллара 30 января закончил торги на уровне 70,26 рублей (рост на 80 копеек), евро — 76,53 рублей (плюс 1,03 рубля), юаня — 10,39 рублей (плюс 13 копеек).

Рынки,Сергей Суверов,
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