Спрогнозированы изменения курса рубля в ближайшее время

Рубль может обновить минимум 2023 года в рамках текущей волны ослабления. Такой прогноз дал инвестиционный стратег УК «Арикапитал» Сергей Суверов, передает «Прайм».
Он напомнил, что новая волна ослабления рубля началась во второй половине прошлой недели и продолжилась на этой. Ее спровоцировали риски введения Западом с 5 февраля потолка цен на российские нефтепродукты и вывод гражданами РФ недружественной валюты на счета в иностранных банках вместо конвертации накоплений в рубли. По мнению Суверова, эта волна может привести к обновлению рублем «минимумов 2023 года».
При таком развитии ситуации доллар превысит отметку в 72,46 рубля, евро — 77 рублей, а юань — 10,56 рублей.
Стоит отметить, что курс доллара 30 января закончил торги на уровне 70,26 рублей (рост на 80 копеек), евро — 76,53 рублей (плюс 1,03 рубля), юаня — 10,39 рублей (плюс 13 копеек).