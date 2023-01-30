Спрогнозированы изменения курса рубля в ближайшее время

Он напомнил, что новая волна ослабления рубля началась во второй половине прошлой недели и продолжилась на этой. Ее спровоцировали риски введения Западом с 5 февраля потолка цен на российские нефтепродукты и вывод гражданами РФ недружественной валюты на счета в иностранных банках вместо конвертации накоплений в рубли. По мнению Суверова, эта волна может привести к обновлению рублем «минимумов 2023 года».