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1 час назад

Центробанк обновил курсы валют

Deita.ru

Центральный банк России опубликовал обновленные курсы валют. Российский финансовый регулятор принял решение о корректировке действующих значений, опираясь на результаты первой половины торговой сессии на Московской бирже 1 февраля, передает ФАН.

Центробанк обновил курсы валют
Фото: Deita.ruDeita.ru

Курс доллара снизился на 0,4 рубля и составил 70,12 рубля за валютную единицу. Аналогичные изменения ждут курс юаня. Китайская национальная валюта также ослабнет на 0,4 рубля, до отметки в 10,39 рубля за юань.

ЦБ готовится в то же время снизить курс евро до 76,22 рубля. Так снижение составит 0,08 рубля за единицу. Европейская валюта продолжительное время остается более чувствительной к переменам на рынке, связанными с экономическим противостоянием с РФ.

Рынки,Банк России,Московская биржа,
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