Центробанк обновил курсы валют

Курс доллара снизился на 0,4 рубля и составил 70,12 рубля за валютную единицу. Аналогичные изменения ждут курс юаня. Китайская национальная валюта также ослабнет на 0,4 рубля, до отметки в 10,39 рубля за юань.

ЦБ готовится в то же время снизить курс евро до 76,22 рубля. Так снижение составит 0,08 рубля за единицу. Европейская валюта продолжительное время остается более чувствительной к переменам на рынке, связанными с экономическим противостоянием с РФ.