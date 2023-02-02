В ЦБ заявили, что не проводили интервенции для поддержки рубля с 2015 года

"Мы не проводим интервенции на рынке - после 2015 года очень редко проводились какие-то интервенции в целях финансовой стабильности. Мы чуть-чуть накапливали резервы в середине 2015 года, но для поддержки курса уж точно очень давно не было интервенций - с тех пор, как мы перешли к таргетированию инфляции. Поэтому сейчас, когда обсуждают тему искусственности курса, обсуждают именно валютные ограничения", - пояснила она.