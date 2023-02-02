В ЦБ заявили, что не проводили интервенции для поддержки рубля с 2015 года

Банк России не проводил интервенции на валютном рынке для поддержки курса рубля с момента перехода к таргетированию инфляции, сообщила первый зампред ЦБ Ксения Юдаева в интервью для YouTube-канала Tinkoff Private Talks.
"Мы не проводим интервенции на рынке - после 2015 года очень редко проводились какие-то интервенции в целях финансовой стабильности. Мы чуть-чуть накапливали резервы в середине 2015 года, но для поддержки курса уж точно очень давно не было интервенций - с тех пор, как мы перешли к таргетированию инфляции. Поэтому сейчас, когда обсуждают тему искусственности курса, обсуждают именно валютные ограничения", - пояснила она.
По словам Юдаевой, основные валютные ограничения, которые сейчас действуют, это запрет для иностранных граждан выводить свои средства с российского рынка, все платежи в основном поступают на счета типа С; компании РФ должны получать специальное разрешение, чтобы делать выплаты по долгам или проводить какие-то другие платежи иностранцам.
"Сейчас никаких интервенций нет, в этом смысле курс плавающий. Поскольку есть много ограничений в ту и в другую сторону по расчету капитала, гораздо в большей степени, чем раньше, валютные курсы определяются тем, что происходит с торговым балансом, то есть с экспортом и импортом", - подчеркнула первый зампред ЦБ.