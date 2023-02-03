Брокер из Армении начал продажу обесценившихся российских акций

«Такой формат продажи позволяет крупным держателям, списавшим эти бумаги «в ноль» из-за санкций, заработать на них хоть что-то, а российским инвесторам — рискнуть и купить акции с большим дисконтом в расчете на перевод их в российскую инфраструктуру в будущем. При этом все сделки (с депозитарными расписками российских компаний — «Газета.Ru») проходят на внебиржевом рынке», — пояснили в инвесткомпании.