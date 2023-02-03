Брокер из Армении начал продажу обесценившихся российских акций

Инвестиционная компания из Армении Armbrok стала предлагать депозитарные расписки российских компаний, ценные бумаги которых до недавнего времени размещались на западных биржах и входили в портфели глобальных банков и инвестиционных фондов. Подобный формат продажи позволяет клиентам получить «хоть какой-то» доход на фоне международных санкций против финансового сектора российской экономики, сообщает РБК со ссылкой на соответствующее заявление представителей армянского брокера.
«Такой формат продажи позволяет крупным держателям, списавшим эти бумаги «в ноль» из-за санкций, заработать на них хоть что-то, а российским инвесторам — рискнуть и купить акции с большим дисконтом в расчете на перевод их в российскую инфраструктуру в будущем. При этом все сделки (с депозитарными расписками российских компаний — «Газета.Ru») проходят на внебиржевом рынке», — пояснили в инвесткомпании.
При такой схеме продавцами активов выступают зарубежные фонды и глобальные банки, с которыми у Armbrok установились деловые отношения. Однако самым главным условием проведения подобных сделок является отсутствие эмитентов, выпустивших ценные бумаги, в санкционном списке западных стран. В противном случае такая операция станет невозможной, заключили представители брокера.
17 января РБК сообщил, что аналитики Центробанка (ЦБ) обнаружили случаи неправомерного списания иностранных ценных бумаг у российских депозитариев за рубежом. Активы были списаны со счета номинального держателя, которые были открыты депозитариями в иностранных организациях, занимающихся учетом бумаг.