Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Курсы валют
Конвертер валют
Курс доллара
Курс евро
+3° в 
USD 70.04EUR 76.96
Войти в почту
18 минут назад

Брокер Armbrok из Армении стал предлагать российские акции из портфелей западных банков

Газета.Ruиещё 1

Инвестиционная компания из Армении Armbrok стала предлагать депозитарные расписки российских компаний, ценные бумаги которых до недавнего времени размещались на западных биржах и входили в портфели глобальных банков и инвестиционных фондов. Подобный формат продажи позволяет клиентам получить «хоть какой-то» доход на фоне международных санкций против финансового сектора российской экономики, сообщает РБК со ссылкой на соответствующее заявление представителей армянского брокера.

Брокер из Армении начал продажу обесценившихся российских акций
Фото: 

«Такой формат продажи позволяет крупным держателям, списавшим эти бумаги «в ноль» из-за санкций, заработать на них хоть что-то, а российским инвесторам — рискнуть и купить акции с большим дисконтом в расчете на перевод их в российскую инфраструктуру в будущем. При этом все сделки (с депозитарными расписками российских компаний — «Газета.Ru») проходят на внебиржевом рынке», — пояснили в инвесткомпании.

При такой схеме продавцами активов выступают зарубежные фонды и глобальные банки, с которыми у Armbrok установились деловые отношения. Однако самым главным условием проведения подобных сделок является отсутствие эмитентов, выпустивших ценные бумаги, в санкционном списке западных стран. В противном случае такая операция станет невозможной, заключили представители брокера.

17 января РБК сообщил, что аналитики Центробанка (ЦБ) обнаружили случаи неправомерного списания иностранных ценных бумаг у российских депозитариев за рубежом. Активы были списаны со счета номинального держателя, которые были открыты депозитариями в иностранных организациях, занимающихся учетом бумаг.

Рынки,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители