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58 минут назад

СМИ: Испания сократила импорт нефти из России на 73% в 2022 году

ТАСС

Импорт Испанией нефти из России в 2022 году сократился по сравнению с 2021 годом на 73%. Об этом сообщило в пятницу агентство EFE со ссылкой на Корпорацию стратегических резервов нефтепродуктов (CORES).

СМИ: Испания сократила импорт нефти из России на 73% в 2022 году
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По данным корпорации, импорт нефти из России сократился на 73% при том, что общие закупки королевством этого вида энергоносителей за рубежом выросли на 13,2%. Общий объем импорта нефти Испанией в 2022 году составил 63,59 млн тонн, основными поставщиками являлись страны Африки (20,6 млн тонн), Северной Америки (15,43 млн), Ближнего Востока (10,3 млн), Европы и Евразии (9,23 млн), а также Южной и Центральной Америки (8 млн).

Крупнейшим поставщиком углеводородного сырья королевству в 2022 году стала Нигерия, на которую пришлось 12,8% импорта, США (10,4%), Мексика (9,6%), Бразилия (8,5%) и Ирак (8,2%). Также 5,2% испанского импорта приходится на Казахстан.

В целом за прошедший год, по сравнению с 2021 годом, поставки нефти из Центральной и Южной Америки в Испанию выросли на 220%, с Ближнего Востока - на 33,9%, а из Северной Америки - на 17,1%, в то время как импорт из так называемой зоны Европы и Евразии просел на 20%.

По данным CORES, Испания с августа перестала импортировать нефть из РФ, в результате доля российского углеводородного сырья в общем объеме испанского нефтяного импорта с января по декабрь 2022 года составила лишь 1,1% (в 2021-м составляла 4,6%).

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