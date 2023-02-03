ЕС нарастил запасы одного вида топлива

По итогам прошлого года Евросоюз нарастил закупки сжиженного природного газа (СПГ) до 134 миллиардов кубометров. Для сравнения, в 2021-м импорт оценивался в 80 миллиардов кубометров. О пополнении запасов топлива рассказала еврокомиссар по энергетике Кадри Симсон, ее слова приводит РИА Новости.

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СПГ служит одним из способов сократить зависимость от российских энергоресурсов.

«Евросоюз частично решил свои вызовы в прошлом году, привлекая больше СПГ с мировых рынков», — так она прокомментировала увеличение показателей.

Ранее стало известно, что поставки сжиженного природного газа из России в январе упали на 4 процента в годовом выражении, до 3,8 миллиарда кубометров. По итогам 2022 года экспорт СПГ вырос на 8 процентов, до 44,2 миллиарда кубометров. Поставки топлива из России в страны ЕС и Великобританию взлетели на 19 процентов год к году.