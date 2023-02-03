Страны ЕС согласовали потолок цен на нефтепродукты из России

По информации агентства, послы ЕС вечером в пятницу, 3 декабря, договорились установить потолок цен на дизель на уровне $100 за баррель, а на дисконтную нефтепродукцию — $45 за баррель.

Ранее британская газета Financial Times писала, что потолок цен на нефтепродукты из РФ будет сдерживать рост экономики Европы в 2023 году.

В январе в Минфине США сообщали, что коалиция западных стран (Евросоюз, страны G7 и Австралия) согласовала введение двух потолков цен на российские нефтепродукты. Один будет действовать для продукции, которая торгуется с премией к нефти (дизельное топливо, газойль), второй — для продукции, которая торгуется с дисконтом к нефти (мазут).