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32 минуты назад

Индийские компании перешли на оплату российской нефти в дирхамах

Илья Родин

Индийские корпорации, владельцы нефтеперерабатывающих заводов, перешли на оплату энергоресурсов из России в дирхамах (нацвалюте ОАЭ). Об этом пишет Reuters со ссылкой на источники.

Индийские компании перешли на оплату российской нефти в дирхамах
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

В частности, через SBI (Государственный банк Индии) в настоящее время проходят платежи за российское черное золото именно в дирхамах, уточнили в агентстве.

По мнению экспертов, оплата поступающих из России энергоносителей в дирхамах дает возможность компаниям значительно уменьшить риски нарушения ограничительных мер со стороны западных стран.

Индия в 2022 году активно покупала российскую нефть. Доля РФ в корзине страны выросла с 0,2% до 20%, уточнил автор статьи.

Индийские НПЗ преимущественно покупают российскую нефть у трейдеров из Дубая, в том числе у Everest Energy и Litasco, подразделения российской компании ЛУКОЙЛ, сообщает «КоммерсантЪ».

Рынки,Коммерсант,Лукойл,
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