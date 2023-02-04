Индийские компании перешли на оплату российской нефти в дирхамах

Индийские корпорации, владельцы нефтеперерабатывающих заводов, перешли на оплату энергоресурсов из России в дирхамах (нацвалюте ОАЭ). Об этом пишет Reuters со ссылкой на источники.

В частности, через SBI (Государственный банк Индии) в настоящее время проходят платежи за российское черное золото именно в дирхамах, уточнили в агентстве.

По мнению экспертов, оплата поступающих из России энергоносителей в дирхамах дает возможность компаниям значительно уменьшить риски нарушения ограничительных мер со стороны западных стран.

Индия в 2022 году активно покупала российскую нефть. Доля РФ в корзине страны выросла с 0,2% до 20%, уточнил автор статьи.