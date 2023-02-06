Стало известно об увеличении закупок российской нефти Индией для продажи Западу

Индия увеличивает закупки российской нефти по скидке для продажи в страны Запада после переработки. Об этом сообщает Bloomberg.

Фото: ТАСС ТАСС

Как стало известно агентству, страна в январе поставляла США примерно 89 тысяч баррелей бензина и дизельного топлива ежедневно, что, согласно данным аналитиков Kpler, является наивысшим показателем за четыре года.

Также отмечается, что в этом месяце Индия в день поставляет в страны Европейского союза (ЕС) 172 тысячи баррелей дизельного топлива с низки содержанием серы.

По информации агентства, Нью-Дели преследует цель предотвратить шок с поставками нефти после введения западных ограничений, но одновременно действия соответствуют политике по сокращению доходов России от продажи энергоресурсов.

Ожидается, что по мере ужесточения санкций Индия будет занимать все более значимое место в мировых цепочках поставок нефтепродуктов.