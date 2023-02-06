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47 минут назад

Финансовый аналитик Голубовский не исключил появление у БРИКС своей валюты

Илья Родин

В мире происходит постепенное становление новой финансовой системы, рассказал в интервью порталу «Абзац» финансовый аналитик Дмитрий Голубовский. Он пояснил, что китайский юань становится второй мировой резервной валютой. Кроме того, добавил эксперт, БРИКС может создать собственную валюту.

Отмечается, что в БРИКС в настоящее время входят Бразилия, РФ, Индия, Китай и ЮАР. Страны объединения занимают 27% мировой поверхности суши, на них приходится 43% населения планеты и 26% мирового ВВП.

В ближайшие годы в коалицию могут вступить Индонезия, Мексика, Турция, Саудовская Аравия, Иран и другие государства.

Голубовский уточнил, что Китай в 2022 году начал продавать гособлигации США. Объем вложений сократился с $1 трлн до $870 млрд. Кроме того, Пекин перешел к торговле за юани с рядом государств.

Заморозка российских активов в западных странах также сыграла на руку КНР. Многие Центробанки решили вложить значительные суммы золото и юани. К примеру, ЦБ Бразилии в четыре раза увеличил долю китайского юаня в резервах.

В Латинской Америке, заметил аналитик, возможно создание валютного союза. Бразилия и Аргентина намереваются создать общую валюту. В дальнейшем они намереваются подключить к инициативе остальные страны континента.

По мнению эксперта, реализовать идею о создании латиноамериканского валютного союза будет достаточно сложно в силу ряда факторов. Вместе с тем, вполне жизнеспособным может оказаться проект по созданию собственной валюты БРИКС, отметил он.

По мнению Голубовского, эта валюта станет своего рода надвалютой, она не заменит национальные, а будет служить для упрощения торговли, финансирования крупных проектов, снижения зависимости от евро и доллара в расчетах между государствами коалиции.

Рынки,Дмитрий Голубовский,БРИКС,
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