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1 час назад

Европейский депозитарий Euroclear отказался принимать рубли в качестве расчетной валюты

Газета.Ru

Европейский депозитарий Euroclear решил не принимать рубль в качестве расчетной валюты и заблокировал свой корреспондентский счет в российском подразделении. Об этом сообщила пресс-служба организации. Депозитарий больше не будет принимать поручения по переводу денежных средств в рублях, а также любые рублевые платежи, включая доходы по ценным бумагам и средства от их погашений, отметили в публикации. Там также добавили, что рубль н будет принимать как на счет в "ИНГ банк Евразия", так и на другие рублевые счета. Остатки в рублях конвертируются в евро уже 8 февраля. В конце декабря Центробанк заявил, что выданные расчетно-клиринговыми системами Clearstream и Euroclear разрешения на разморозку активов российского Национального расчетного депозитария (НРД) еще не гарантируют, что отечественные инвесторы вновь смогут распоряжаться заблокированными активами и получать по ним выплаты. До этого РБК, ссылаясь на данные компании, писал, что замороженные активы инвесторов из России принесли треть от общей доли чистой прибыли международного холдинга Euroclear. В период с января по сентябрь 2022 года чистая прибыль (за вычетом налогов и прочих обязательных выплат) международного холдинга Euroclear (включает в себя банк и клиринг) составила €667 млн. Это почти в два раза больше, чем было заработано за аналогичный период прошлого года. При этом более трети чистой прибыли холдинга — €241 млн — пришлось на прибыль, полученную от активов российских инвесторов.

Европейский депозитарий Euroclear отказался принимать рубли в качестве расчетной валюты
Фото: Илья Питалев/РИА «Новости»Илья Питалев/РИА «Новости»
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