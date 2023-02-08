Стамбульская фондовая биржа временно прекратила торги

Торги на стамбульской фондовой бирже (Borsa İstanbul) приостанавливаются на некоторое время. Об этом сообщил телеканал TRT Haber, передает агентство «Прайм».
Речь идет об операциях на рынках акций и производных индексов акций.
Решение связано со стихийным бедствием, произошедшим в Турции. Напомним, что на ее территории 6 февраля произошло несколько землетрясений магнитудой 7,4 балла.
Они также затронули Сирию и Ливан. Согласно последним данным, подземные толчки разрушили почти 6 тысяч зданий. Число погибших увеличилось до 6957, раненых — до 38 224.
Подземные толчки возникают до сих пор. В частности, в среду в первой половине дня землетрясение было зафиксировано в центральной части Турции. Позднее появилась информация о толчках на юго-востоке Турции магнитудой 5,1.
Как сообщалось ранее, курс турецкой лиры упал до рекордно низкого уровня на фоне происходящего в стране. В моменте $1 стоил 19 лир.