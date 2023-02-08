Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Курсы валют
Конвертер валют
Курс доллара
Курс евро
+10° в 
USD 70.89EUR 75.91
Войти в почту
35 минут назад

Стамбульская фондовая биржа временно прекратила торги

Лера Букина

Торги на стамбульской фондовой бирже (Borsa İstanbul) приостанавливаются на некоторое время. Об этом сообщил телеканал TRT Haber, передает агентство «Прайм».

Стамбульская фондовая биржа временно прекратила торги
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Речь идет об операциях на рынках акций и производных индексов акций.

Решение связано со стихийным бедствием, произошедшим в Турции. Напомним, что на ее территории 6 февраля произошло несколько землетрясений магнитудой 7,4 балла.

Они также затронули Сирию и Ливан. Согласно последним данным, подземные толчки разрушили почти 6 тысяч зданий. Число погибших увеличилось до 6957, раненых — до 38 224.

Подземные толчки возникают до сих пор. В частности, в среду в первой половине дня землетрясение было зафиксировано в центральной части Турции. Позднее появилась информация о толчках на юго-востоке Турции магнитудой 5,1.

Как сообщалось ранее, курс турецкой лиры упал до рекордно низкого уровня на фоне происходящего в стране. В моменте $1 стоил 19 лир.

Рынки,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители