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1 час назад

Нефть подорожала на фоне новостей из турецкого порта

Лера Букина

Во второй половине дня четверга мировые цены на нефть демонстрируют рост, следует из данных лондонской биржи ICE Futures.

Нефть подорожала на фоне новостей из турецкого порта
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Этому предшествовало появление новостей о том, что экспорт азербайджанской нефти из турецкого порта в Джейхане еще не возобновился.

К 13.33 мск стоимость апрельских фьючерсов на нефть марки Brent повышалась на 0,42%, до 85,44 доллара за баррель, мартовских фьючерсов на WTI — на 0,38%, до 78,78 доллара.

Землетрясение в Турции повлекло за собой закрытие терминала в восточной части Средиземного моря, который обычно подает более 1 миллиона баррелей нефти в день, в основном из Азербайджана и Ирака. Это было сделано для проверки безопасности.

Ранее агентство Bloomberg сообщило, что после двух разрушительных землетрясений экспорт не возобновили.

Согласно данным Минэнерго США, резервы нефти в стране на прошлой неделе увеличились на 2,42 млн баррелей. Товарные запасы бензина возросли на 5,01 млн баррелей, дистиллятов - на 2,93 млн баррелей.

Эксперты прогнозировали наращивание запасов нефти на 2 млн баррелей, бензина - на 1,6 млн баррелей, дистиллятов - на 1 млн баррелей.

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