Нефть подорожала на фоне новостей из турецкого порта

Во второй половине дня четверга мировые цены на нефть демонстрируют рост, следует из данных лондонской биржи ICE Futures.

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Этому предшествовало появление новостей о том, что экспорт азербайджанской нефти из турецкого порта в Джейхане еще не возобновился.

К 13.33 мск стоимость апрельских фьючерсов на нефть марки Brent повышалась на 0,42%, до 85,44 доллара за баррель, мартовских фьючерсов на WTI — на 0,38%, до 78,78 доллара.

Землетрясение в Турции повлекло за собой закрытие терминала в восточной части Средиземного моря, который обычно подает более 1 миллиона баррелей нефти в день, в основном из Азербайджана и Ирака. Это было сделано для проверки безопасности.

Ранее агентство Bloomberg сообщило, что после двух разрушительных землетрясений экспорт не возобновили.

Согласно данным Минэнерго США, резервы нефти в стране на прошлой неделе увеличились на 2,42 млн баррелей. Товарные запасы бензина возросли на 5,01 млн баррелей, дистиллятов - на 2,93 млн баррелей.