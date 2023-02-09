Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Курсы валют
Конвертер валют
Курс доллара
Курс евро
+18° в 
USD 72.89EUR 78.32
Войти в почту
33 минуты назад

Bloomberg: Китай увеличил импорт нефти из России

Газета.Ru

Агентство Bloomberg со ссылкой на данные аналитиков консалтинговой компании в сфере энергетики Energy Aspects утверждает, что Китай увеличил закупки нефти из Российской Федерации.

Bloomberg: Китай увеличил импорт нефти из России
Фото: Ng Han Guan/APNg Han Guan/AP

В публикации отмечается, в Китай следуют как минимум три супертанкера с российской нефтью марки Urals, которая куплена государственными нефтегазовыми компаниями PetroChina Co. По мнению аналитиков, компания CNOOC. Sinopec. также может нарастить импорт российской нефти в ближайшее месяцы.

В Energy Aspects предполагают, что увеличение закупок нефти марки Urals является сигналом того, что Пекин готов покупать больше российской нефти, погруженной в Европе.

Агентство подчеркивает, что в текущем году объем закупаемой Китаем нефти у России может вырасти на 500 тыс. барр. — до 2,2 млн барр. в день — и даже до 2,5 млн барр., если импорт Urals увеличится.

Ранее стало известно, что по итогам 2022 года Испания закупила у России на 55% больше газа, чем за аналогичный период 2021-го. В общей сложности за 12 месяцев Мадрид приобрел у Москвы эквивалент 56 021 гигаватт-часов топлива.

Рынки,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители