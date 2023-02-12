Названа сумма заблокированных швейцарским банком российских активов

Крупнейший швейцарский финансовый конгломерат Credit Suisse заморозил российские активы на 17,6 млрд швейцарских франков (более $19 млрд), сообщила газета Le Temps.

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Как отмечает издание, при этом официально власти Швейцарии в качестве санкций против Москвы заморозили 7,5 млрд франков.

Лишь 4 млрд франков из заблокированных швейцарским банком 17,6 млрд франков российских активов принадлежат лицам, входящим в швейцарский санкционный список. Остальными 13,6 млрд владеют лица, попавшие под санкции в других государствах, а также в эту сумму входят деньги российского Центробанка.

В первой половине декабря пресс-служба министерства экономики Швейцарии сообщила о заморозке российских финансовых активов на сумму 7,5 млрд франков или $7,94 млрд.