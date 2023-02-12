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3 часа назад

Швейцарский банк Credit Suisse заблокировал российские активы на $19 млрд

Майк Габриелян

В Швейцарии заморожено гораздо больше российских средств, нежели официально декларируют местные власти. Банк Credit Suisse заблокировал российские активы на 17,6 млрд франков. Официально Берн утверждал о 7,5 млрд.

Названа сумма заблокированных швейцарским банком российских активов
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

О таком значительном расхождении сообщили газеты Le Temps и Sonntags Zeitung, передает ТАСС.

Журналисты уверяют, что реальная сумма замороженных активов РФ - 17,6 млрд (19 млрд долларов). Это треть всех российских средств, задекларированных в альпийской стране.

Экономист объяснил неспособность ЕС найти замороженные активы РФ

Из этой суммы лишь 4 млрд принадлежат лицам, входящим в швейцарский санкционный список. Еще 13,6 млрд – активы лиц, попавших под санкции в других государствах, средства российского ЦБ и государства.

Власти Швейцарии ранее сообщали, что в рамках санкций заблокировали российские активы на сумму 7,5 млрд швейцарских франков (около $8,1 млрд), а также 15 объектов недвижимости.

Берн поддержал девять пакетов санкций ЕС против России, невзирая на декларируемый нейтралитет. После этого Российская Федерация признала Швейцарию недружественной страной и более не считает ее нейтральным государством.

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