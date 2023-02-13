Турецкая лира вошла в топ-5 валют по объемам торгов на Мосбирже

«За минувшую неделю общий объем торгов турецкой лирой с поставкой «завтра» превысил 2,4 млрд руб. Это на 60% больше результата предыдущей недели и второй результат за четыре года торгов данной валютой на российском рынке. Больше объем торгов был за рабочую неделю, закончившуюся 16 сентября 2022 года, тогда показатель достигал отметки 3,5 млрд руб.», — говорится в материале.