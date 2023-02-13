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1 час назад

Bloomberg: приостановку торгов на Стамбульской бирже могут продлить

ТАССиещё 1

Власти Турции рассматривают возможность продления приостановки торгов на фондовой бирже Стамбула, срок закрытия которой должен истечь 15 февраля. Об этом в понедельник сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

Приостановку торгов на Стамбульской бирже могут продлить
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

По словам собеседников агентства, возобновление торгов могут отложить регуляторы рынка. Пока окончательное решение не принято, отметили источники. Они отказались говорить о подробностях возможного возобновления работы биржи.

8 февраля руководство Стамбульской фондовой биржи сообщило, что на фоне разрушительного землетрясения приостанавливает торги до вечера 14 февраля. Также было принято решение аннулировать все сделки, совершенные 8 февраля. Эти меры приняты в целях "обеспечения надежного, прозрачного, эффективного, конкурентного и стабильного функционирования биржи".

После открытия торгов утром в тот день основной индекс биржи (BIST100) упал более чем на 5% и сработала автоматическая система приостановки торговых операций, призванная защитить от излишней волатильности и паники среди трейдеров. Второй раз система прекратила торги при падении индекса более чем на 7%.

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