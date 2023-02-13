Приостановку торгов на Стамбульской бирже могут продлить

Власти Турции рассматривают возможность продления приостановки торгов на фондовой бирже Стамбула, срок закрытия которой должен истечь 15 февраля. Об этом в понедельник сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

По словам собеседников агентства, возобновление торгов могут отложить регуляторы рынка. Пока окончательное решение не принято, отметили источники. Они отказались говорить о подробностях возможного возобновления работы биржи.

8 февраля руководство Стамбульской фондовой биржи сообщило, что на фоне разрушительного землетрясения приостанавливает торги до вечера 14 февраля. Также было принято решение аннулировать все сделки, совершенные 8 февраля. Эти меры приняты в целях "обеспечения надежного, прозрачного, эффективного, конкурентного и стабильного функционирования биржи".