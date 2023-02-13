Курс евро поднялся выше 79 рублей впервые с апреля 2022 года

Согласно данным Мосбиржи, 13 февраля курс евро поднялся выше 79 рублей впервые с 25 апреля 2022 года.
Позже курс европейской валюты снова немного ослабел. На фоне этого рубль также ослабел по отношению к доллару и юаню. С расчетом на «завтра», курс евро на 18.10 по мск вырос на 54 копейки и достиг 78,98 рублей, при том, что ранее он превысил отметку в 79 рублей.
При этом доллар также вырос на 42 копейки и достиг цены в 73,81 рубля. Юань вырос на 5 копеек – 10,8 рублей.
Ранее были озвучены валюты, которые выигрывают от обесценивания доллара и положительно влияют на рост мировой экономики.