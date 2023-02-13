Курс евро поднялся выше 79 рублей впервые с апреля 2022 года

Позже курс европейской валюты снова немного ослабел. На фоне этого рубль также ослабел по отношению к доллару и юаню. С расчетом на «завтра», курс евро на 18.10 по мск вырос на 54 копейки и достиг 78,98 рублей, при том, что ранее он превысил отметку в 79 рублей.