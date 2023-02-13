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35 минут назад

Курс евро поднялся выше 79 рублей

Елена Прошина

Согласно данным Мосбиржи, 13 февраля курс евро поднялся выше 79 рублей впервые с 25 апреля 2022 года.

Курс евро поднялся выше 79 рублей впервые с апреля 2022 года
Фото: ТАССТАСС

Позже курс европейской валюты снова немного ослабел. На фоне этого рубль также ослабел по отношению к доллару и юаню. С расчетом на «завтра», курс евро на 18.10 по мск вырос на 54 копейки и достиг 78,98 рублей, при том, что ранее он превысил отметку в 79 рублей.

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При этом доллар также вырос на 42 копейки и достиг цены в 73,81 рубля. Юань вырос на 5 копеек – 10,8 рублей.

Ранее были озвучены валюты, которые выигрывают от обесценивания доллара и положительно влияют на рост мировой экономики.

Рынки,Московская биржа,
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