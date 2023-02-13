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1 час назад

В Евросоюзе заявили о риске дефицита газа следующей зимой

Елена Прошина

Еврокомиссия заявила о сохранении риска газового дефицита в Евросоюзе на протяжении следующей зимы. Об этом сообщается в прогнозе ведомства на зиму 2023 года.

В Евросоюзе заявили о риске дефицита газа следующей зимой
Фото: EPA/ТАССEPA/ТАСС

Кроме того, Еврокомиссия также не исключает увеличения цен на газ. Впрочем, в ведомстве подчеркнули, что такая угроза выглядит менее серьёзной, чем это было несколько месяцев назад.

Еврокомиссия также считает, что глобальную инфляцию может простимулировать внешний спрос, который нарастает из-за экономического роста в Китае. Риски инфляции дополнительно увеличатся в 2024 году, потому что ценовое давление, по мнению аналитиков, может быть более серьёзным, чем ожидалось. Авторы доклада считают, что такое положение дел связано с динамикой на энергетического рынке.

Аналитики Еврокомиссии подчёркивают, что все прогнозы были сделаны с учетом того, что конфликт на Украине не усилится, но и не окончится.

«Мы вошли в 2023 год на более прочной основе, чем ожидалось: риски рецессии и нехватки газа исчезли, а безработица остается на рекордно низком уровне. Тем не менее европейцам еще предстоит трудный период», – приводятся в документе слова комиссара по экономике Паоло Джентилони.

Ранее стали известны подробности о новом пакете антироссийских санкций.

Рынки,Паоло Джентилони,Еврокомиссия,ЕС,
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