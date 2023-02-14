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40 минут назад

Производители ноутбуков в России столкнулись с финансовой преградой

News.ru

В России могут подорожать ноутбуки, а также серверы и системы хранения данных. Как пишет «Коммерсант», причина в увеличении стоимости европейского, американского и японского оборудования для производства в России электронных компонентов по итогам 2022 года.

Производители ноутбуков в России столкнулись с финансовой преградой
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Из закупочных документов следует, что их цена выросла на 40–50%. Производители тестируют китайское оборудование, но не уверены в его надежности. Участники рынка ждут господдержки в виде грантов на закупки и «доработки таможенного регулирования», чтобы российские компоненты остались конкурентоспособными.

Представитель одной из российских компаний отметил, что на 90% отечественных производств стоит оборудование из «недружественных» стран. В связи с этим, если раньше стоимость производственной линии электронных плат в среднем составляла порядка 30 млн рублей, сейчас — уже 50 млн.

Заплатят двойную цену: россиян предупредили о подорожании электроники

На цену влияет и тот факт, что европейское оборудование доставить можно, но из-за санкций это стало сложнее. Технику приходится частично разбирать в стране-посреднике и только после этого ввозить в Россию.

Ранее сообщалось, что магазины электроники вновь стали продавать товары в рассрочку, стимулируя таким образом покупку товара, спрос на который упал на фоне роста курсов валют и ажиотажа среди покупателей. По данным Mobile Research Group, в марте прошлого года продажи электроники по сравнению с февралём сократились на 50%, что влечёт для продавца риски вплоть до закрытия магазинов. По данным «Связного», продажи ноутбуков в марте сократились на 57% по сравнению с февралём, планшетов — на 41%, фитнес-трекеров и умных часов — на 54%.

Рынки,Коммерсант,
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