Производители ноутбуков в России столкнулись с финансовой преградой

В России могут подорожать ноутбуки, а также серверы и системы хранения данных. Как пишет «Коммерсант», причина в увеличении стоимости европейского, американского и японского оборудования для производства в России электронных компонентов по итогам 2022 года.

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Из закупочных документов следует, что их цена выросла на 40–50%. Производители тестируют китайское оборудование, но не уверены в его надежности. Участники рынка ждут господдержки в виде грантов на закупки и «доработки таможенного регулирования», чтобы российские компоненты остались конкурентоспособными.

Представитель одной из российских компаний отметил, что на 90% отечественных производств стоит оборудование из «недружественных» стран. В связи с этим, если раньше стоимость производственной линии электронных плат в среднем составляла порядка 30 млн рублей, сейчас — уже 50 млн.

На цену влияет и тот факт, что европейское оборудование доставить можно, но из-за санкций это стало сложнее. Технику приходится частично разбирать в стране-посреднике и только после этого ввозить в Россию.