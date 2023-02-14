CNN: более половины рекламодателей приостановили сотрудничество с Twitter

Более половины рекламодателей, сотрудничающих с компанией Twitter, приостановили работу с ней из-за несогласия с политикой ее владельца Илона Маска. Об этом в понедельник сообщила телекомпания CNN.

Около 625 компаний, включая такие бренды, как Coca-Cola, Unilever, Wells Fargo, приостановили сотрудничество с Twitter после того, как Маск в конце октября приобрел корпорацию. С октября по 25 января ежемесячный доход от рекламы упал более чем на 60%, со 127 до $48 млн.

Ранее агентство Reuters информировало, что платформа пытается вернуть рекламодателей, предлагая им бесплатное размещение объявлений и больший контроль за ними. Американский предприниматель Маск сравнил Twitter с терпящим крушение самолетом, "несущимся на высокой скорости к земле с горящими двигателями и неработающей приборной панелью". При этом он отметил, что проводимая им политика по сокращению расходов компании позволит завершить 2023 год без убытков.