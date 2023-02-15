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27 минут назад

Экономист назвал срок обвала доллара

Лера Букина

Директор Института социально-экономических исследований Алексей Зубец предрек американской валюте обвал в ближайшие 20 лет. В беседе с радиостанцией «Говорит Москва» он подчеркнул, что доллар является пирамидой, которая обязательно рухнет.

Экономист назвал срок обвала доллара
Фото: РИА НовостиРИА Новости

При этом, по словам собеседника, этот процесс займет много времени, поскольку в настоящее время доллар для многих стран является расчетной валютой. Соответственно, миру он необходим, отметил эксперт.

Президент и председатель правления банка ВТБ Андрей Костин на XV указывал на то, что отказ от доллара и евро является уже необратимым процессом для России. пКроме того, о потере Россией доверия к доллару как к расчетной валюте сообщал глава Минфина РФ Антон Силуанов.

Курс евро превысил психологическую отметку

Финансовый аналитик, трейдер Артем Звездин заявил «Ленте.ру» назвал юань достойной альтернативой доллару и евро. По его словам, данная валюта может защитить инвестора от увеличивающихся рисков со стороны западных стран.

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