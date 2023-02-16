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1 час назад

Цена биткоина вновь превысила 25 тысяч долларов

Елена Прошина

Впервые с июня 2022 года цена одного биткоина превысила 25 тысяч долларов. Это следует из данных торгов от 16 февраля.

Цена биткоина вновь превысила 25 тысяч долларов
Фото: unsplash.comunsplash.com

Согласно крупнейшей бирже по обороту криптовалют Binance, цена биткоина выросла на 10,56%. Максимальная цена на площадке за сутки составила 25 200 долларов.

Портал CoinMarketCap, который считает среднюю цену криптовалюты из более чем 20-ти бирж, называет немного другие цифры. Согласно площадке, цена биткоина возросла на 10,12% и в среднем достигла 25 106 долларов.

Отметим, что рост криптовалюты наблюдается уже три дня подряд. За весь этот период биткоин подорожал уже более чем на 15%.

Ранее глава биржи Binance Чанпэн Чжао рассказал о том, как правильно инвестировать в криптовалюты.

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