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1 час назад

Цена нефти Brent опустилась ниже 82 долларов впервые с 7 февраля

Елена Прошина

Стоимость апрельских фьючерсов на нефть марки Brent упала ниже 82 долларов за баррель. Последний раз такие цены фиксировали 7 февраля. Об этом свидетельствуют данные торгов лондонской биржи ICE.

Цена нефти Brent опустилась ниже 82 долларов впервые с 7 февраля
Фото: 

По состоянию на 17:53, стоимость нефти марки Brent опустилась на 4,12% до 81,88 доллара за баррель. К 18:08 цена замедлила снижение, установившись на уровне в 82,31 доллара за баррель. Стоимость апрельских фьючерсов на нефть марки WTI на то же время опустилась на 3,85% до 75,71 долларов за баррель.

Стоит отметить, что последний раз цена Brent падала ниже 82 долларов за баррель 7 февраля.

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