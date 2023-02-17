Цена нефти Brent опустилась ниже 82 долларов впервые с 7 февраля

Стоимость апрельских фьючерсов на нефть марки Brent упала ниже 82 долларов за баррель. Последний раз такие цены фиксировали 7 февраля. Об этом свидетельствуют данные торгов лондонской биржи ICE.

По состоянию на 17:53, стоимость нефти марки Brent опустилась на 4,12% до 81,88 доллара за баррель. К 18:08 цена замедлила снижение, установившись на уровне в 82,31 доллара за баррель. Стоимость апрельских фьючерсов на нефть марки WTI на то же время опустилась на 3,85% до 75,71 долларов за баррель.